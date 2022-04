Trening NINJA WARRIOR w Głogowie. Zobaczcie jak trenowali na torze przeszkód. ZDJĘCIA

Tomasz Danielkiewicz urodził się w Głogowie, choć od kilka lat mieszka w Norwegii. To jeden z najlepszych na świecie biegaczy OCR i pomysłodawca toru z przeszkodami w parku przy ul. Budowlanych w Głogowie, który powstał w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sportowiec zaprosił w sobotę do parku mieszkańców Głogowa chętnych do oswojenia się z torem przeszkód.

– Cieszę się, że tyle osób skorzystało z zaproszenia. Na początek chciałem pokazać podstawy, jak należy pokonywać dane przeszkody. W przyszłości będziemy organizować już treningi z prawdziwego zdarzenia – zapowiada Tomasz Danielkiewicz.