Tragedia na drodze koło Chocianowa. Auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Kierowca zmarł w szpitalu

Wczoraj, 19 kwietnia, tuż po godzinie 16-tej dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 328 nieopodal Chocianowa. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 41-letni mieszkaniec Polkowic, który kierował osobowym fiatem, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu i utraty panowania nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, gdzie następnie jego samochód uderzył w drzewo.

Niestety, obrażenia 41-latka były poważne. Mężczyzna po natychmiast udzielonej pomocy medycznej został przewieziony do legnickiego szpitala. Wysiłku policjantów, ratowników i lekarzy okazały się bezowocne. Kierowca zmarł na szpitalnym łóżku po trzech godzinach od momentu wypadku.

- Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności procesowe z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego oraz pod nadzorem asesora Prokuratury Rejonowej w Lubinie. Obecnie trwa analiza zebranego materiału dowodowego, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności oraz przyczyny tego wypadku - informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

Policja apeluje o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas jazdy wszelkimi pojazdami.