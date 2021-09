Tomasz Borowczyk z Głogowa ze srebrem na mistrzostwach Polski w trójboju siłowym

Głogowianin na co dzień ćwiczy w Jump Planet Gym w Głogowie. Wyczerpujące treningi opłaciły się, bo siłacz z Głogowa pokazał na co go stać podczas Mistrzostw Polski WPC, które odbyły się w Hali AWF we Wrocławiu.

W ich trakcie Tomasz Borowczyk wywalczył drugie miejsce w trójboju siłowym w kategorii do 82.5 kg, a także drugie miejsce drużynowo w kategorii kobiet i mężczyzn. Startował w ramach ekipy Mendelejew Team. Zaliczył w sumie podejścia 260/157/5/275 czyli w sumie 692.5.

– Muszę podziękować Łukaszowi Lipce i Pawłowi Likusowi, którzy trzymali rękę nad moim przygotowaniem i startem. Bez nich by się nie udało. Dziękuję również wszystkim którzy mi pomagali na hali i mojej żonie Aleksandrze, za wsparcie i wyrozumiałość w czasie przygotowań – mówi głogowianin.

Zobaczcie zdjęcia z mistrzostw: