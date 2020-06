To już 75 lat odkąd do Głogowa przybyli osadnicy, którzy odbudowali zniszczone wojną miasto. Zobaczcie też rewelacyjne zdjęcia!

Tuż po zakończeniu wojny, z terenów całego kraju do Głogowa przybywali osadnicy, którzy rozpoczęli starania, by to miejsce stało się dla nich nowym domem.

Pierwsza zorganizowana grupa przybyła do Głogowa 2 maja 1945 r. Były to 23 osoby pod przewodnictwem Władysława Marca, mianowanego 10 kwietnia 1945 r., pełnomocnikiem rządu na Obwód III Głogów. Grupa ta mająca za zadanie zorganizowanie na tych terenach zalążków pierwszej władzy powiatowej, osiedliła się w Nosocicach, ale ze względu na brak lokali, przeniosła biura urzędu do Sławy. Sporządzono również i rozwieszono pierwsze afisze nawołujące powracających Polaków powracających do kraju do osiedlenia się na terenach powiatu głogowskiego.

Historia początków polskiej administracji miejskiej na naszym terenie rozpoczyna data 3 maja 1945 r. Wtedy to miesiąc po zakończeniu sześciotygodniowych walk o Głogów przybywa do naszego miasta pierwsza delegacja przedstawicieli władz powiatowych z Jarocina, który objął po zakończeniu działań wojennych patronat nad Głogowem. W delegacji byli: Leon Kaczmarek - wicestarosta powiatu jarocińskiego, Roch Roszczak - wiceinspektor szkolny, Eugeniusz Hoinka - urzędnik skarbowy również z Jarocina.

Delegacja przybyła do Głogowa celem zorientowania się w sytuacji i zorganizowania masowej akcji osadniczej. Po spotkaniu i omówieniu najważniejszych spraw z radzieckim Komendantem Wojennym Głogowa, namawiała mieszkańców Jarocina do przyjazdu na te tereny.