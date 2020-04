To już 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Głogów też był w żałobie. ZDJĘCIA

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot z pasażerami zmierzającymi na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Była wówczas sobota, godz. 8:41. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, wielu parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Wśród nich był także major Robert Grzywna, pochodzący z Chocianowa drugi pilot TU - 154.

Przypominamy zdjęcia z kwietnia 2010 roku. Wówczas Głogów, podobnie jak cały kraj, przeżywał żałobę. Pamięć ofiar była czczona podczas odprawianych mszy świętych w ich intencji.

Modlili się między innymi kibice Chrobrego Głogów na odprawionej na stadionie mszy świętej. Kolejne msze z udziałem mieszkańców, samorządowców i służb mundurowych, oprócz głogowskich świątyń, odprawiono także na Rynku.

W ratuszu wystawiono specjalną Księgę Kondolencyjną, do której każdy mógł się wpisać. Głogowscy samorządowcy z miasta i powiatu spotkali się też na wspólnej, uroczystej sesji. Przypominamy refleksje, którymi tuż po tragedii smoleńskiej podzielili się z nami wstrząśnięci mieszkańcy regionu : Piotr Trempała z Głogowa, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych w KGHM To straszna tragedia, szczególnie że wydarzyła się w tak niezwykłych okolicznościach. Osobiście znałem Jerzego Szmajdzińskiego i Macieja Płażyńskiego, którzy zginęli w tej katastrofie. Z Jerzym Szmajdzińskim spotykałem się na meczach piłkarskich Chrobrego. Rozmawialiśmy, między innymi, o drużynie, o piłce, bo interesował się tym sportem. A Macieja Płażyńskiego poznałem podczas jednej z imprez barbórkowych i wtedy miałem okazję z nim rozmawiać. W środę delegacja naszego Związku była w Warszawie w kaplicy, w której wystawione są trumny z ciałami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii Kaczyńskiej. Złożyliśmy hołd prezydenckiej parze i wszystkim ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.



Czesław Cichoń, Prawo i Sprawiedliwość

Wśród tych, którzy zginęli znałem wielu osobiście. Chciałbym wierzyć, że to był wypadek. Jednak, kiedy słucham opinii specjalistów, w tym pilotów mam wątpliwości, czy właśnie tak było? Dziś czuję ogromny żal i smutek. To bezpowrotna strata. Zginęła polska elita, w dużej części ludzie wybrani przez naród. Znałem prezydenta osobiście. Był wyjątkowym, wykształconym i wrażliwym człowiekiem. Był gwarantem stabilizacji. Martwię się o Jarosława Kaczyńskiego. To tak ogromna i przerażająca tragedia, że aż trudno sobie wyobrazić, co teraz musi czuć po stracie brata i bratowej. Trudno też mi uwierzyć, że poniesiona ofiara przerodzi się w jakieś dobro. Bardzo bym chciał, jednak zbyt dużo jest manipulacji, aby stało się to możliwe. Ale módlmy się o to...Niestety, dziś patriotyzm zastąpił czarny pijar.

Krzysztof Dąbrowa, przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego To dla mnie wielki szok. Śmierć prezydenta oraz tak wielu osób, często u progu kariery politycznej i zawodowej, jest trudna do zrozumienia. Ci ludzie byli z pewnością wielkimi patriotami i dziś trudno znaleźć słowa, by opisać smutek i żal. Przecież mogli jeszcze tak wiele zrobić dla Polski. Warto w tym momencie wytonować emocje i wrócić do naszych refleksji za jakiś czas. Wtedy okaże się, czy faktycznie ta niewyobrażalna tragedia odbiła na nas jakieś piętno.

Barbara Chmiel z Kłody To bardzo bolesna rana dla polskiego narodu, która bardzo długo będzie się zabliźniać. W takich chwilach najlepiej zbyt wiele nie mówić. Bo tak naprawdę wystarczą modlitwa i cisza. Danuta Paulus Zadzwoniła do mnie siostra z tą tragiczną wiadomością. Nie rozumiałam tego, co się stało. Zginęła głowa państwa i jego żona. Właśnie pani prezydentowej jest mi szczególnie żal, gdyż była wspaniałą kobietą. Nie wywyższała się i traktowała ludzi z szacunkiem. To oczywiste, że każdy z nas musi umrzeć. Tylko dlaczego w tak okrutnych okolicznościach? Życie będzie toczyło się dalej i pozostaną tylko zdjęcia oraz miłe wspomnienia o tych ludziach. Katarzyna Mazik Przeraża mnie fakt, że w jednym miejscu zginęło tyle ludzi. Pomimo, że nie interesuję się polityką, czuję smutek i żal. O całym zdarzeniu dowiedziałam się w szkole. Przeszły mnie ciarki, bo przecież jeszcze kilka chwil wcześniej pokazywano ich twarze w telewizji...Głosowałam na Lecha Kaczyńskiego, pomimo, że nie ze wszystkim się z nim zgadzałam. Marian Małecki Wielka tragedia i nie mam pojęcia, kto do niej doprowadził. Czuję ból. Zginęły niewinne osoby, które chciały oddać hołd zamordowanym żołnierzom. A dziś my im oddajemy cześć, bo także oddali swe życie na tej zlanej krwią ziemi. Myślę, że ktoś przyłożył do tego rękę. Czuję pustkę po stracie polskiej elity. Obawiam się, że teraz będziemy za to, co się stało obwiniać tylko pilota, ale czy słusznie? Czesława Tuczyńska Już nigdy nie będziemy mieli takiego prezydenta. Wcześniej jedynym człowiekiem podobnego formatu był jedynie Józef Piłsudski. Lech Kaczyński był niezwykłym, mądrym i wykształconym politykiem. Był przede wszystkim patriotą. Jego odejście to ogromna strata dla Polski. Nie mogę sobie z tym poradzić. Czuję straszny żal. Już nic nie będzie tak jak wcześniej. Wszystko co mądre i wartościowe poszło w ziemię. Niestety, nie ma teraz ludzi w Polsce, którzy mogliby zastąpić tych, którzy zginęli tragicznie. Maria Święcicka Ciągle nie wierzę w to, co się stało. Mam pustkę w głowie i nie mogę pozbierać myśli. Wszyscy, którzy zginęli w tym feralnym samolocie mieli swoją wartość. Mieli też pewnie plany na niedzielę, poniedziałek, na czerwiec i przyszły rok. Bardzo mi przykro, że przeżywamy tak dramatyczne chwile. Mam nadzieję, że Polacy zjednoczą się na dłużej niż kilka dni. Bierzmy przykład z dzieci, które wolne są od uprzedzeń i z ufnością patrzą w przyszłość. Polska dostała okropny cios.

