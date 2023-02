To był mecz walki. SPR Chrobry Głogów wygrał z Pogonią Szczecin

Na swoim boisku Pogoń Szczecin nie zamierzała oddać przeciwnikowi punktów. Już od samego początku spotkania gospodarze mocno wzięli się za punktowanie i wyszli na prowadzenie 3:1. I choć to Chrobry był faworytem spotkania, to miał spore problemy ze zdobywaniem punktów, bo bramkarz portowców wykazywał się świetną formą. Niemal przez większą część pierwszej połowy ekipa z Głogowa była o 1-2 bramki do tyłu. Pierwsze prowadzenie w meczu Chrobry objął w 24. minucie, po rzucie Dadeja. Na przerwę schodzili wygrywając 14:13.

Druga połowa była już nieco lepsza i Chrobry nie oddawał prowadzenia. Choć Pogoń wciąż stawiała mocne warunki, to jednak powoli ekipa z Głogowa budowała swoją przewagę. Tak zostało już do końca spotkania.