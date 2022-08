Tężnia przy Budowlanych w Głogowie oblegana, choć jeszcze oficjalnie nie jest gotowa. ZDJĘCIA

Od kilku miesięcy w parku przy ul. Budowlanych w Głogowie powstaje druga miejska tężnia solankowa. Pierwszą wybudowano w parku Słonecznym na osiedlu Kopernik. Choć prace przy ul. Budowlanych jeszcze nie zostały zakończone, to tężnia już jest oblegana. Gdy byliśmy tam dzisiaj, spora część ławek była zajęta, a ciągle przychodziły nowe osoby.

Mieszkańcy przyjeżdżają tu nawet z dalszych zakątków Głogowa, aby skorzystać z dobrodziejstw tężni solankowej. I nie szczędzą dobrych słów.

– Pisaliśmy dzieciom, że jesteśmy w Ciechocinku – mówi ze śmiechem pani Agnieszka, która przyszła na tężnię z mężem. – Prezydent zasłużył na nagrodę za to, jak dba o seniorów tymi tężniami. No może pół nagrody, drugie pół dostanie jak wybuduje jeszcze zadaszenie. Najlepiej takie przezroczyste, żeby było widać niebo – przyznała głogowianka. – Tak, zadaszenie jakieś, chociaż częściowe, by się przydało. Ostatnio wyganiały nas stąd deszcze – dodała kobieta siedząca po sąsiedzku.