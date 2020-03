TESCO wyznacza specjalne godziny na zakupy dla starszych klientów

Od początku epidemii koronawirusa eksperci podkreślają, że najbardziej narażoną grupą na zarażenie są osoby starsze, dlatego w tych trudnych chwilach wsparcie seniorów jest szczególnie istotne. Bardzo często osoby starsze nie mają bliskich, które mogłyby im pomóc i muszą same zadbać o żywność. Wychodząc, za każdym razem narażają się na zakażenie stojąc w tłumie lub w kolejkach. Dzięki specjalnym godzinom w Tesco będą mogli poczuć się bezpieczniej i spokojnie zrobić zakupy.

Zgodnie z zaleceniami osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny jak najmniej wychodzić z domów - jednak nie zawsze jest to możliwe. Aby wesprzeć osoby wymagające szczególnej uwagi, Tesco wprowadza specjalne godziny na zakupy dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób starszych.

Akcja rozpoczyna się już jutro,24 marca i będzie prowadzona codziennie we wszystkich sklepach sieci handlowej w Polsce w godzinach 9-10.