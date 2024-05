Warsztaty, nocka pod namiotami i muzyka elektroniczna

Wstęp do atrakcji jest całkowicie darmowy i cieszy się ona sporą popularnością. W ostatnich latach kręcono tam m.in. film historyczny. Teraz szykuje się tam duże wydarzenie, które połączy przeszłość z teraźniejszością. W końcówce czerwca w grodzie zorganizowane zostaną dwie imprezy jednego dnia. To "Palinocka w krainie Dziadoszan" - nawiązująca do dawnej kultury oraz "Zaraz będzie ciemno" - koncert muzyki elektronicznej.