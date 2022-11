Ten film kręcili w Obiszowie pod Głogowem. Zobaczysz w nim też głogowian. Gdzie obejrzeć?

Na początku tego roku w Obiszowie pod Głogowem kręcono sceny do historycznego filmu „Od Popiela do Piasta" w reżyserii Zdzisława Cozaca. Produkcja, w której wystąpili też lokalni rekonstruktorzy z Głogowa i okolic, jest już dostępna do oglądania. Można ją zobaczyć za darmo na platformie VOD Telewizji Polskiej. To kolejny odcinek serii Tajemnice początków Polski, który opowiada o najbardziej zamierzchłych dziejach naszego kraju.