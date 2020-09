Tego nie zobaczysz jadąc samochodem. Niezwykłe przejścia dla zwierząt nad drogami szybkiego ruchu. Robią wrażenie!

Na budowę przejść dla zwierząt przeznacza się niemałe pieniądze. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, średni koszt budowy 1 kilometra drogi szybkiego ruchu to ok. 36 mln zł, a górnego przejścia dla zwierząt to ok. 11 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział kosztów budowy urządzeń ochrony środowiska, to stanowią one ok. 11 proc. całkowitych wydatków na realizację inwestycji, z czego przejścia dla zwierząt to ponad 6,5 proc.