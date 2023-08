Teatralna parada przejdzie przez Głogów. Wkrótce kolejny Festiwal Teatrów Ulicznych. WIDEO

W sierpniu Głogów po raz kolejny będzie gospodarzem Festiwalu Teatrów Ulicznych im. Andreasa Gryphiusa. Jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez lokalny teatr odbędzie się już po raz trzeci. Do miasta zjadą artyści z całego kraju.

– Zaprosiliśmy do Głogowa bardzo wiele teatrów z właściwie całej Polski, bo nawet z Podlasia przyjedzie do na Teatr A3. Do tego przyjeżdża zespół Północ, który da nam świetny koncert. Będzie też spektakl dla najmłodszych, animacje dla dzieci, będą też dwa spektakle dla dorosłych. Ale chyba najatrakcyjniejsza i taka najbardziej widowiskowa będzie parada Teatru Asocjacji z Poznania. Będzie to widowiskowe wydarzenie – mówi Michał Wnuk, kierownik im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.