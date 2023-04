Taksówkarz to był kiedyś gość! Bronisław Bala jeździł w Głogowie przez ponad 44 lata!

Gdy zaczynał pracę, w mieście jeździło około 50 taksówek. Pamięta, że najwięcej się zarabiało na postojach przy dworcu kolejowym i przy Moniuszki.

- Co prawda największe kokosy, czyli wtedy, gdy budowali głogowską hutę już się skończyły, ale i tak nie było źle. Taksówkarz to był gość! Ludzi było tyle, że na postoju koło stacji kolejka ciągnęła się aż do cukierni Pawełkiewicza. Dochodziło czasem do awantur między klientami, bo każdy chciał jak najszybciej jechać. Ale była u nas zasada, że wsiada ten, który pierwszy stoi – mówi pan Bronisław. - No i jak stała kolejka to nie odbieraliśmy telefonu w „grzybku”. Klient na postoju zawsze miał pierwszeństwo. Owszem, czasem się zdarzało, że człowiek chciał zabrać bez kolejki swojego znajomego. Wtedy kazałem iść za „Malwę” i tam czekać. Inaczej byłaby na postoju niezła awantura – wspomina z uśmiechem.