Tak wyglądali głogowianie i Głogów w maju 2012 roku. Zobaczcie nasze zdjęcia!

Jak świętowaliśmy w Głogowie majówkę? Co się działo wiosną 2012 roku w mieście? Jaka była wówczas pogoda? Kto wówczas rządził w mieście, a kto w powiecie? A także, jak ówcześni maturzyści szykowali się do tego ważnego, życiowego egzaminu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie przeglądając naszą galerię zdjęć. A pochodzą one z maja 2012 roku!

11 lat to niby niewiele, ale okazuje się, że sporo się od tego czasu zmieniło w naszej okolicy, a przede wszystkim zmienili się głogowianie.