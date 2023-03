Tak wyglądają ruiny pałacu w Droglowicach w gminie Pęcław. Zdjęcia

Droglowice to jedna z dziewięciu wsi gminy Pęcław. Nazwa tej miejscowości pochodzi od staropolskiego imienia założyciela oraz pierwszego właściciela wsi - Drogomiła. Potem nazwa została zgermanizowana na Drogelwitz, a po zakończeniu II wojny światowej zmieniono ją na Droglowice.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Droglowice wynosiła blisko 270 osób, z czego 52,6 proc. mieszkańców to kobiety. We wsi naliczono 79 gospodarstw domowych.