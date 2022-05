Tak wygląda Głogów z wieży ratuszowej. To druga najwyższa taka wieża w Polsce. ZDJĘCIA

Przy okazji majówki wieża ratuszowa w Głogowie jest udostępniona zwiedzającym. Zobaczcie jak wygląda Głogów widziany z wieży ratuszowej.

Wieża ratuszowa w Głogowie to najwyższa taka wieża na Śląsku oraz druga co do wysokości wieża ratuszowa w Polsce. Wyprzedza ja tylko ta w Gdańsku (83 metry). Ta głogowska ma natomiast 80,35 m. Na wysokości 47 metrów znajduje się natomiast taras widokowy oferujący piękną panoramę Głogowa.

Schody do historii w głogowskim ratuszu

To jednak nie wszystko, bo w samej wieży również czekają na zwiedzających ciekawostki. To wystawa „Schody do historii", która na każdym piętrze przybliża inny okres dziejów Głogowa. Wieża ratuszowa Kacper Chudzik

Wieża ratuszowa w Głogowie w liczbach

80,35 m - wysokość

283 schody

1823 - rok rozpoczęcia budowy oryginalnej wieży

2002 - zakończenie odbudowy wieży po wojnie

Darmowy wstęp na wieżę ratuszową w czasie Majówki 2022

Z okazji Majówki 2022 głogowska wieża ratuszowa dostępna jest dla zwiedzających. Do 3 maja można do niej wejść w godzinach od 11 do 18. W tym czasie czynne są też Sukiennice oraz Blok Koszarowy. Gdyby drzwi do wieży były zamknięte, obok niej - z tyłu ratusza, znajduje się biuro Centrum Informacji Turystycznej. Jego pracownik otworzy wejście.

Zobaczcie zdjęcia Głogowa z wieży ratuszowej

Zdjęcia wykonane 2 maja 2022 roku.

