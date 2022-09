Tak się szkolą elektrycy w „Mechaniku". Zajęcia na wysokościach w szkole w Głogowie. ZDJĘCIA

Głogowski Zespół Szkół Politechnicznych od lat dba o to, żeby uczniowie otrzymywali jak największe spektrum uprawnień przydatnych w ich zawodach. Stąd m.in. szkolenia na wózki widłowe i inne przydatne na rynku pracy umiejętności. Po raz pierwszy jednak w szkole rozpoczęto kursy wysokościowe.

Skierowane zostały do grupy uczniów z kierunku technik-elektryk, którzy dzięki nim zdobędą uprawnienia do pracy na wysokościach. A w tym zawodzie to dosyć przydatny dokument. Przygotowano dla nich 30-godzinny kurs, po którego zakończeniu otrzymają stosowne certyfikaty. W projekcie bierze udział kilkudziesięciu uczniów.

– A przy okazji pomagają też paniom sprzątającym – mówi ze śmiechem dyrektor Paweł Korzeń.

