Tak pracują dyżurni głogowskiej straży. Święta bez rodziny. Zdarzają się nietypowe telefony Kacper Chudzik

Na Stanowisku Kierowania PSP Głogów pracuje pięciu strażaków, którzy pełnią 24-godzinne dyżury. To do nich trafiają wezwania, te o pożarach czy wypadkach. Ale też bardziej nietypowe. A dzwoniono do nich np., by wezwać taksówkę, zamówić pizzę czy w poszukiwaniu... kandydata na męża.