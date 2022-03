Tak odbudowywano głogowski zamek ze zniszczeń po wojnie. ZDJĘCIA

Głogowski zamek został poważnie uszkodzony w roku 1945, jednak na jego odbudowę trzeba było czekać dosyć długo. Ta ruszyła dopiero w latach, 70. - a gotowy obiekt miał posłużyć Muzeum Archeologiczno-Historycznemu. We wcześniejszej dekadzie obiekt był zabezpieczany. A niewiele brakowało, że do odbudowy by nie doszło i do dziś nad Odrą stałyby ruiny. Według wczesnych planów bowiem, zamek miał stać się tak zwaną trwałą ruiną - podobnie jak np. kościół św. Mikołaja na starówce.

W pracach porządkowych wokół ruin zamku pomagała m.in. głogowska młodzież w ramach tzw. czynu społecznego.