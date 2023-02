Tak ma wyglądać blok z mieszkaniami czynszowymi w Głogowie. Powstanie na „nowym Piastowie"

Wracam do sprawy 44 mln złotych dotacji dla miasta, o której w ubiegłym tygodniu informowaliśmy na łamach naszego portalu. Zgodnie z zapowiedzią, pieniądze te sfinansują budowę nowego budynku wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich. Znajdzie się on na rogu ul. Książąt Oleśnickich i Książąt Żagańskich i powstaną w nim 92 mieszkania. Co więcej, to pierwszy z trzech planowanych w tym miejscu budynków.

– Zaoferują one mieszkańcom formę pośrednią między mieszkaniem w TBS a komunalnym. Jest grupa osób, które mają zbyt wysokie dochody na otrzymanie mieszkania komunalnego, ale za niskie by poradzić sobie z lokalem TBS. Dla nich właśnie jest ta nowa forma, mieszkań czynszowych o wysokim standardzie – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Cała budowa ma kosztować 55 mln złotych, z czego miast dorzuca nieco tylko ponad 11 mln. Prace mają się rozpocząć jeszcze w roku 2023 i potrwać do roku 2025. Docelowo, obok powstaną jeszcze dwa mniejsze bloki z mieszkaniami czynszowymi. W sumie w planach jest ponad 200 takich mieszkań na tzw. „nowym Piastowie".