Tak Chrobry Głogów cieszył się sześć lat temu z awansu do I ligi. Kibice świętowali na rynku. Byliście tam? ZDJĘCIA

Przez pandemię koronawirusa co najmniej do końca kwietnia kibice nie zobaczą kolejnych rozgrywek piłkarskich. Aby nieco umilić czas oczekiwania na kolejne spotkania Chrobrego Głogów mamy dla kibiców małą podróż w czasie. W galerii znajdziecie zdjęcia pokazujące, jak zawodnicy i kibice Chrobrego Głogów świętowali awans do I ligi.

W 2014 roku, po zwycięstwie 4:0 nad Gryfem Wejherowo Chrobry Głogów oficjalnie zakończył sezon 2013/2014. Tym samym głogowianie weszli do zaplecza Ekstraklasy z pierwszego miejsca w tabeli. Z tej okazji przed ratuszem zorganizowana została feta, podczas której kibice podziękowali zawodnikom i trenerom za ten historyczny sukces. Cała ekipa pomarańczowo-czarnych otrzymała też medale oraz puchar od ówczesnego prezydenta Głogowa - Jana Zubowskiego. Jak podkreślali wtedy sami zawodnicy, wsparcie kibiców było dla nich niezwykle ważne w tym sezonie. Trenerem pomarańczowo-czarnych był wówczas Ireneusz Mamrot. Dziś Chrobry prowadzi natomiast Ivan Djurdjević. Po bardzo ciężkim początku sezono 2019/2020 w rundzie wiosennej głogowianie zaczęli odbijać się od dołu tabeli. Dobrą passę po starcie rundy przerwał jednak właśnie koronawirus, przez którego zawieszono rozgrywki. Zobacz zdjęcia - tak cieszyli się kibice i zawodnicy z awansu w 2014 toku Dla oczekujących na wznowienie rozgrywek mamy małą podróż w czasie. Oto galeria zdjęć z wielkiej fety Chrobrego, którą zorganizowano z okazji awansu na rynku. Zobacz galerię (196 zdjęć) zobacz galerię (196 zdjęć) Tak Chrobry Głogów cieszył się sześć lat temu z awansu do I ... zobacz galerię (196 zdjęć) Euro 2020 przełożone na kolejny rok! Wideo