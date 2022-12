Tajemnicza rzeźba na strychu LO 1 w Głogowie. GROT znów natknął się na historyczną zagadkę

Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic znów dokonał ciekawego odkrycia. I po raz kolejny dotyczy on rzeźby sprzed dziesięcioleci, tym razem jednak bardziej tajemniczej niż odnaleziony przed rokiem pomnik Schillera zakopany w parku przy Wałach Chrobrego. Co takiego odnaleźli ostatnio członkowie grotu? To tajemnicze pozostałości rzeźby ukryte przez dziesiątki lat na poddaszu I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.

Tym razem jednak odkrycie nie było efektem celowych poszukiwań, a przypadku. Jeden z działaczy GROT-u wykonywał w LO 1 prace remontowe na strychu budynku. W ich trakcie w jego oczy rzuciły się różne przedmioty, przez lata na poddaszu przechowywane.