Tadeusz Maciejewski odbudował głogowski sąd i był jego prezesem przez 35 lat

Tadeusz Maciejewski urodził się w dniu 18 lutego 1920 r. we wsi Żdżary w powiecie wieruszowskim, jako syn Stanisławy i Andrzeja Maciejewskich. Maturę zdał w 1938 r. w Lesznie. Niesłusznie posądzony o sabotaż w 1940 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Kępnie, a następnie w obozie karnym koło Łodzi. Wywieziony do prac w okolice Bochni, w kwietniu 1941 roku uciekł do domu. W okresie wojny, w latach 1942-1944, brał udział w zorganizowanym tajnym nauczaniu w Lesznie, przygotowując młodzież do matury z języka polskiego. Sam uczył się francuskiego i niemieckiego. Po zakończeniu okupacji z dniem 1 marca 1945 r. rozpoczął pracę w starostwie w Lesznie, jednocześnie studiując prawo na Uniwersytecie w Poznaniu. W 1947 r. uzyskał tytuł magistra praw. W lipcu 1948 r. ożenił się Marią z d. Tylewicz, z którą miał pięcioro dzieci: Jacka, Rafała, Krzysztofa, Ewę i Grzegorza. Większość z nich mieszka w Głogowie.

Został w Głogowie do końca życia

Aplikację sądową odbył w sądzie okręgowym w Lesznie. Po egzaminie został przydzielony do pracy w Sądzie Powiatowym w Szprotawie, gdzie zastępczo pełnił obowiązki prezesa. Dekretem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1951r. został mianowany Prezesem Sądu Powiatowego w Głogowie.

Do miasta, w którym, jak się potem okazało, spędził całe swoje życie, przyjechał 17 listopada 1951 r. Pierwsze lata pracy wymagały łączenia obowiązków sędziego, nadzoru na odbudowywanym budynkiem sądu i dojazdów z Leszna. Dopiero po częściowej odbudowie i przystosowaniu mieszkania służbowego w budynku sądu zamieszkał w nim wraz z rodziną na stałe. Od tego czasu do końca swoich dni czuł się odpowiedzialnym za wszystko, co tu się wydarzyło - do godziny 15 jako prezes, po obiedzie jako gospodarz obiektu. Nadzorował prace sprzątaczek, palaczy centralnego ogrzewania, przestawiał meble, wieszał firany, porządkował archiwum, a nade wszystko dbał o otoczenie budynku.

Z czasem teren przy sądzie stał się najpiękniejszym klombem w mieście. W doborze kwiatów kupionych za własne pieniądze, doradzał mu ogrodnik Jan Pożarski - dzisiaj Flora ul. Obrońców Pokoju. Ale oddanie pracy oznaczało także mniej czasu dla rodziny. Domem i dziećmi musiała zajmować się żona.

Prezes kochał książki, których zgromadził pokaźny zbiór. Dzięki uprzejmości księgarza, Wojciecha Opiły, z nieistniejącej już księgarni przy alei Wolności, był na bieżąco z wydawnictwami, na które wydawał skromne zaskórniaki.

– Książka była najczęstszym prezentem gwiazdowym dla nas. Jedynym sklepem, w którym robił zakupy była właśnie księgarnia, nigdy nie bywał w spożywczych, odzieżowych czy na targowisku – wspomina Jacek Maciejewski, najstarszy syn. – Sporadycznie bywał w kinie Bolko, na rezerwowanym miejscu w siedemnastym rzędzie. A kiedy w jego domu pojawił się telewizor, program telewizyjny, nawet sportowy, to oglądał ukradkiem, jednocześnie w tym czasie pracując przy biurku, codziennie do późnego wieczora nad aktami i uzasadnieniami wyroków. Ojciec był bezgranicznie oddany służbie – dodaje.