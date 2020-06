Szymon Hołownia spotkał się z mieszkańcami Głogowa. ZDJĘCIA

Na spotkaniu z Szymonem Hołownią pojawiła się duża grupa głogowian. Część z nich miała do kandydata pytania. Dotyczyły między innymi opodatkowania emerytur oraz reformy systemu sądownictwa.

Padł też nieśmiertelny podczas każdych wyborów temat drugiego mostu. Choć tym razem kandydat na prezydenta nie obiecał jego rychłego powstania.

– Na stacji benzynowej zaczepił nas jeden z mieszkańców i poruszył ten temat. Nie trzeba być z Głogowa, wystarczy spojrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że Głogów drugiego mostu potrzebuje – mówił Szymon Hołownia. – Zapytałem go jednak, na kiedy by chciał ten most. Za tydzień, dwa? Obiecać można przecież wszystko, a to nie o to tu chodzi.