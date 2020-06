Szymon Hołownia przyjedzie do Głogowa. Kiedy spotka się z mieszkańcami?

Spotkanie z Szymonem Hołownią zaplanowano na środę, 10 czerwca. Kandydat na urząd prezydenta pojawi się na Starym Mieście o godz. 17.30.

– Przyjdźcie opowiedzieć o tym, co dla Was ważne, zdobyć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Będziemy na Was czekać o godzinie 17.30 – podaje oficjalna informacja na temat spotkania.

Dokładna lokalizacja spotkania nie jest jeszcze znana. Poinformujemy o niej, gdy tylko zostanie podana. Jednocześnie organizatorzy przypominają, by zabrać ze sobą maseczki i utrzymywać odpowiedni dystans między osobami, które biorą udział w spotkaniu.

– Nie wystarczy zrobić wieców w wielkich miastach. Trzeba pojechać do Polski powiatowej, do Opalenicy, Nowej Soli, Żagania, Głogowa, do tych ludzi, którzy też chcą się poczuć obywatelami RP, a nikt z nimi poważnie o tej Polsce nie rozmawia. Ja chcę słuchać ludzi, ale też rozmawiać z nimi o tym, co my jako państwo możemy zrobić, aby rozwiązać ich palące problemy. Ponieważ rozmowa nie boli. Rozmowa jest zawsze poszerzająca. Można się poznać. Można się głębiej zrozumieć – mówi Szymon Hołownia.