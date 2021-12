Szukają rodzin zastępczych w Głogowie i powiecie. Rusza akcja promocyjna

W powiecie głogowskim rusza akcja promująca rodzicielstwo zastępcze. W całym powiecie jest obecnie 155 takich rodzin, w tym 13 rodzin zawodowych.

– We wszystkich tych domach przebywa łącznie 265 dzieci. Potrzeby są jednak dużo większe, chcemy dotrzeć do kolejnych osób, które stworzą domy zastępcze – mówi Krystyna Piasecka-Olejniczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Akcja prowadzona będzie w lokalnych mediach, wesprą ją też różnego rodzaju instytucje oraz głogowskie parafie. PCPR będzie przedstawiał m.in. historie rodzin zastępczych, które opowiedzą o tym, jak wygląda ich życie. A jak przyznają osoby dające dom dzieciom, dostarcza im to wiele satysfakcji. Mówiła o tym m.in. Zofia Bobrowska, przez której dom tymczasowy przez ponad 20 lat przeszło 25 dzieci.

– To bardzo wdzięczna rola. Dzieci potrzebują ciepła i miłości. My im to dajemy, ale sami też otrzymujemy przy tym wiele satysfakcji. Zachęcam wszystkich, aby spróbowali. Żeby dali dom choć jednemu dziecku – mówi pani Zofia.