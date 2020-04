Szturm na Galerię Glogovia. Tak cztery lata temu wyglądało wielkie otwarcie, na które przyszły tysiące klientów [FOTO, FILM]

Tak było w marcu 2016 roku:

Sklepy przygotowały liczne promocje i zniżki dla klientów. Dzień wcześniej, otwarcie galerii świętował gospodarz obiektu firma Saller i zaproszeni goście. Symboliczną wstęgę wspólnie z prezesem zarządu Saller Group Josefem Sallerem przecinała wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz oraz prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

- Głogów jest ostatnim tak dużym miastem w Polsce, w którym zbudowano galerię handlową, ale cieszę się, że to właśnie my ją postawiliśmy - mówił prezes Josef Saller.

- Jeśli chodzi o budowę galerii to mieliśmy być pierwsi, a jesteśmy ostatni, ale za to mamy najnowocześniejsze kino w kraju - dodał prezydent Głogowa.

Wraz z otwarciem Glogovii otwarto sklepy: TextilMarket, Rossmann, Media Expert, Deichmann, Pepco, Piotr i Paweł, C&A, CCC, Empik, Reserved, Cropp, House, Sinsay, 4 F, Martes Sport, Cinema3D, Orsay, Diverse, Planet Tours, Apteka Ziko, Play, Cyfrowy Polsat, Plus GSM, Orange, Giacomo Conti, Briju, Apart, Kubenz, Nouveau, Kupper, Sopelek. Niebawem otworzą się: 50 Style, Bytom, Kayookie, Lee, Wrangler, Carry, Fitness KIKO,Big Star, Apart, Esotiq.