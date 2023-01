Sztuczna inteligencja wspiera wytop miedzi w Hucie Miedzi „Głogów” Grażyna Szyszka

Huta Miedzi „Głogów" idzie z duchem postępu technologicznego Zdjęcia: KGHM Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Tego jeszcze w Hucie Miedzi „Głogów” nie było. Po raz pierwszy w technologii Pieca Zawiesinowego wykorzystano sztuczną inteligencję w postaci algorytmów służących do predykcji i regulacji parametrów technologicznych pieca – informuje KGHM. Są one w stanie automatycznie zmienić parametry, by je stabilizować. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność wytopu miedzi.