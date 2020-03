Szpital w Głogowie: Dwoje pacjentów w izolacji z powodu podejrzenia koronawirusa

Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 to 66-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta. Trafili do szpitala z objawami grypy. Po konsultacji lekarza z głogowskiej placówki z oddziałem zakaźnym zapadła decyzja o nie przewożeniu obojga do innego szpitala, a jedynie bezpiecznych ich odizolowaniu.

- Oboje mają mieć też wykonane testy na koronawirus - informuje Ewa Todorov, rzeczniczka szpitala.

Dobra wiadomość to taka, że wczoraj, 25 marca, prezes głogowskiego szpitala podpisał umowę z Laboratorium Alab, na pobieranie i wysyłanie materiału do testów na koronawirus. Oznacza to, że skróci się czas oczekiwania na wynik.