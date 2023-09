Szok! W głogowskiej Biedronce paskudne, zielone muchy pasą się na pieczywie, które kupują klienci!

Klient robił zakupy w środę, 13 września około godziny 15. Lubi słodkie, więc poszedł na stoisko z pączkami i innymi wypiekami. I stanął, jak wryty.

- Widok jest taki, że przepraszam, ale zbiera się na wymioty – dodaje klient. - Postanowiłem zrobić zdjęcia i wtedy ekspedientka się zainteresowała i zapytała, co robię. No to opowiedziałem, że tu są muchy! A pani na to: a co, much pan nie widział? - opowiada nam mężczyzna. - Miałem już w woreczku dwie bułki, ale je zostawiłem na regale. Powiedziałem tej pani, że powinna je wszystkie wyrzucić, bo się nie badają do jedzenia.