Szok! Co ludzie robią z miejskimi mieszkaniami w Głogowie! Zdjęcia robią wrażenie

Trudno uwierzyć, co ludzie robią z miejskimi mieszkaniami.

Zniszczone drzwi do klatek schodowych, powybijane szyby w oknach, urwane klamki, zniszczone elewacje budynków i ściany korytarzy – to tylko część spraw, z którymi na co dzień mierzą się administracje Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Do tego dochodzi często agresja i wyzwiska uciążliwych mieszkańców. A tych, niestety, w Głogowie nie brakuje.