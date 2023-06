Szkoły średnie rywalizowały na boisku. Turniej piłkarski na boiskach Chrobrego. WIDEO, FOTO

Na obiektach sportowych Chrobrego Głogów zorganizowany został we wtorek turniej piłkarski, w którym udział wzięły reprezentacje sześciu szkół średnich z Głogowa. Sama rywalizacja odbyła się już po raz dwunasty.

– Turniej rozpoczęliśmy organizować w 2008 roku na cześć tego, że w Polsce i Ukrainie była organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Postanowiliśmy uczcić to wydarzenie naszym turniejem w formie rywalizacji szkół średnich. Planowo odbywał się on do rozpoczęcia mistrzostw do 2012 roku. Cieszył się on tak dużą popularnością, że postanowiliśmy go kontynuować. Trwa to do dziś, z przerwą na lata pandemii. Teraz wznawiamy, z czego się bardzo cieszymy – mówi Paweł Rząsa, nauczyciel ZSSiB w Głogowie.