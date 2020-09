Szkoła Podstawowa nr 9 w Głogowie od kilku lat bierze udział w akcji „Narodowe Czytanie". Dla szkoły to ważne wydarzenie

„Narodowe czytanie” to akcja popularyzująca czytelnictwo, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie wspólnej tożsamości. Od roku 2015 patronat nad nią objęła para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

W SP 9 akcję zainicjowała nauczycielka Magdalena Mamij, która przez sześć lat była jej koordynatorem. Razem z nią zaangażował się zespół nauczycieli: poloniści, Anna Lewandowska, nauczyciel biblioteki Małgorzata Rzymek oraz wielbicielka teatru i sztuki Maria Rutkowska.

Akacja ta na stałe wpisała się do szkolnego kalendarza, stając się tradycją SP 9. Do jej udziału corocznie zapraszano znane osoby z miasta. Wśród nich znaleźli się m.in.: wiceprezydent Głogowa, radni, dyrektorzy przedszkoli i instytucji kulturalnych, rodzice uczniów a także dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły.

- W tym roku szkolnym czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Ze względu na obostrzenia sanitarne całe przedsięwzięcie przenieśliśmy do sal lekcyjnych oraz na korytarz, gdzie zaaranżowano przepiękną dekorację. Uczniowie chętnie wzięli udział we wspólnym czytaniu. Aby upamiętnić to wydarzenie nagraliśmy filmik, na którym można obejrzeć i wysłuchać fragmenty „Balladyny” w wykonaniu naszych uczniów – informuje Justyna Zarazińska, dyrektor SP 9. - Naszą akcję rozpoczęliśmy już w piątek, 4 września wizytą