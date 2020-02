Wyróżniono uczniów, którzy poprzez swoją ciężką pracę uzyskali najwyższe średnie i co najmniej bardzo dobre zachowani. Dyplomy otrzymali też ci, którzy mieli 100 procent frekwencji. Oprócz dyplomów otrzymali też słodkie co nieco.

Ponadto Rada Uczniów ufundowała dodatkową nagrodę dla najlepszych z najlepszych (średnia co najmniej 5.0 i wzorowe zachowanie), których w Aslanie jest aż 18.

Na scenie pojawiły się również zespoły taneczne.