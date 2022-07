Szczypiorniści SPR-u Chrobry Głogów wrócili z wakacji. Ruszyły przygotowania do ligi

To koniec wakacji dla zawodników Chrobrego Głogów. Wypoczęci po przerwie między sezonami zawodnicy wrócili do Głogowa i już rozpoczęli przygotowania. A te, zgodnie z tradycją, zainaugurował... mecz piłki nożnej. Zawodnicy zmierzyli się w drużynach starsi kontra młodsi. Mecz rozegrano w niedzielę, a wygrała go ekipa starszych.

A od poniedziałku, 18 lipca, głogowianie rozpoczęli już w pełni przygotowania - przechodząc przez dwa treningi. I tak ma być już niemal do końca miesiąca. A na sierpień zaplanowany jest cykl spotkań kontrolnych. Na początku, 5 sierpnia, Chrobry Rozegra sparing z Zagłębiem Lubin.