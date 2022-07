Szanty w głogowskiej marinie nad Odrą. W niedzielę, 10 lipca wystąpią Mechanicy Shanty i Szkocka Trupa

Jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielny (10 lipca) wieczór, to zapraszamy na szanty do mariny nad Odrą. Początek koncertów o godzinie 19. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Przed głogowską publicznością wystąpią:

MECHANICY SHANTY – legendarny, polski zespół wykonujący szanty i piosenki żeglarskie.

W swoim repertuarze mają także utwory z pogranicza folku irlandzkiego, muzyki bluegrass czy country. Z „Mechanikami Shanty” możecie przypomnieć sobie takie przeboje jak: „Dziki włóczęga”, „Żegluj”, „Maui”, „Green Horn”, „Irlandzki wędrowiec”, „Denis Land”, „Hiszpanka z Callao”.

SZKOCKA TRUPA – to zespół, który w 2004 r. założył Henryk Czekała „Szkot“, na co dzień lider grupy „Mechanicy Shanty”,

a jeszcze wcześniej współzałożyciel „Ryczących Dwudziestek”. Skład „Szkockiej Trupy” nie jest stały, to otwarta formuła.

Szkot zaprasza do niej różnych muzyków. Tylko na koncertach „Szkockiej Trupy” można usłyszeć obok siebie takie hity żeglarskiej sceny jak:

„Hiszpańskie dziewczyny“, „Cztery piwka“, „Umbriaga“, „Jacht rock’n’roll“, „Klipry”, „Wzgórza Walii”.

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie