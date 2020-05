Syn ukradł matce pieniądze i dokumenty. Został zatrzymany

20 maja mieszkanka jednej z miejscowości na terenie powiatu polkowickiego zgłosiła, że w nocy została okradziona. Z jej mieszkania zginęły dwie saszetki. W jednej trzymała pieniądze w drugiej dokumenty. O kradzież podejrzewała swojego syna. Mężczyzna nie mieszkał na stałe z matką. Przyjechał do niej w odwiedziny i został na noc. Nad ranem syn opuścił dom zabierając ze sobą saszetki z zawartością pieniędzy w kwocie 2500 zł oraz kilku dokumentów. Następnie udał się do swoich znajomych na jedną z „melin”.

- Przemkowskim policjantom udało się namierzyć i zatrzymać krnąbrnego syna. W wyniku przeszukania funkcjonariusze zdołali odzyskać pieniądze w kwocie ok. 800 zł. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem - informuje podkom. Mariusz Florczak z komendy policji w Polkowicach.

Za kradzież dokumentów grozi mu do 2 lat kary pozbawienia wolności, natomiast za kradzież pieniędzy grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.