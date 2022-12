Sylwester na narciarskim stoku w Zieleńcu. Głogowski Zwiedzak zaprasza na wyjazd

Na Sylwestrową noc na narciarskim stoku zaprasza Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak. Wyjazd zaplanowany jest w sobotę, 31 grudnia o godzinie 15 z parkingu pod MOK w Głogowie.

Koszt uczestnictwa to 150 zł/os - cena obejmuje przejazd autokarem w obie strony i nie obejmuje kosztu karnetu lub ewentualnej konsumpcji.

W drogę powrotną autokar wyruszy po zamknięciu stoku, czyli o godzinie 1 już 1 stycznia 2023 r.

Rezerwacja miejscTUTAJ

Sylwester na stoku to już nasza tradycja od początku działalności naszego Stowarzyszenia. W tym roku postanowiliśmy zorganizować wyjazd podobnie jak w poprzednich latach do Ski Arena - Zieleniec. Już panują tam warunki do jeżdżenia na nartach czy snowboardzie i wszystko wskazuje na to, że w noc sylwestrową może być już tylko lepiej – zachęca Zwiedzak dodając, że Sylwester na stoku to doskonała propozycja zarówno dla narciarzy i snowboardzistów, jak i dla osób nie jeżdżących na nartach czy snowboardzie.