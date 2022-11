Sylwester 2022/23. Czy w tym roku głogowiane powitają Nowy Rok na zabawie pod chmurką?

Do Sylwestra zostało coraz mniej czasu, więc głogowianie planują już gdzie powitają nowy, 2023 rok. Dlatego coraz częściej pytają, czy miasto zorganizuje na Rynku kolejną imprezę pod chmurką.

Zastanawiają się, czy w obliczu kryzysu gospodarczego i energetycznego prezydent nie podejmie decyzji o nieorganizowaniu w tym roku takiej imprezy.

- Szykujemy się do grudniowych obchodów dnia świętego Mikołaja, patrona miasta, a w tym roku będą to wyjątkowe obchody i sporo się będzie działo – informuje Marta Dytwińska – Gawrońska. - Co do organizacji imprezy sylwestrowej pan prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.