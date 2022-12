Sylwester 2022/2023 w Głogowie. Zabawa z DJ-em, ale bez fajerwerków i laserów

Sylwester w Głogowie bez fajerwerków i laserów

I faktycznie, zgodnie z zapowiedziami tegoroczna odsłona sylwestrowej nocy w Głogowie będzie ograniczona w porównaniu do lat poprzednich. Główną zmianą będzie brak pokazu laserowego, którym już kilka lat temu zastąpiono fajerwerki. Nie oznacza to jednak powrotu do fajerwerków, bo ich też nie będzie. W Nowy Rok miejska impreza wejdzie bez huku - tylko z muzyką. Będzie bowiem DJ.