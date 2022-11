Święty Mikołaj oficjalnie patronem Głogowa. Stolica Apostolska potwierdziła to specjalnym dekretem

Św. Mikołaj to od wieków ważna postać w życiu Głogowa. Jego wizerunek był umieszczany na dawnych pieczęciach miejskich, pieczęciach rajców. I choć święty jest związany z miastem nad Odrą już od średniowiecza, to już niebawem oficjalnie stanie się jego patronem.

Stolica Apostolska dała zgodę, żeby św. Mikołaj był patronem Głogowa

– Święty Mikołaj jest patronem Głogowa już od średniowiecza. Był patronem Kościoła Parafialnego, najważniejszej świątyni w naszym mieście. Jego postać przedstawiana była na pieczęciach miejskich, pieczęciach rajców. Święty Mikołaj patronował różnym kaplicom, a rzeźba tego świętego była również umieszczona na Bramie Odrzańskiej, czyli wjazdowej bramie do Głogowa. Wzmianki o świętym Mikołaju jako patronie miasta są w różnych źródłach historycznych. I zrodził się taki pomysł by to usankcjonować – mówił rok temu Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Relikwie św. Mikołaja w kościele na głogowskiej starówce

Wniosek w tej sprawie, który trafił do rady miasta, poparły parafie rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz stowarzyszenia. W listopadzie ubiegłego roku, rajcy miejscy go zaakceptowali i przesłali do biskupa, a stamtąd trafił do Watykanu. Zgoda i zarazem specjalny dekret miasto otrzymało już jakiś czas temu.

Warto dodać, że w naszym mieście znajdują się relikwie świętego Mikołaja. Posiada je parafia na Starym Mieście, której jest on patronem.

Nie wiadomo od kiedy relikwie św. Mikołaja są pod opieką głogowskich duchownych.