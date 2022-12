Święty Mikołaj oficjalnie jest patronem Głogowa. Biskup przekazał miastu specjalny dekret z Watykanu

Dla prezydenta Głogowa to bardzo szczególny dzień, ale też oficjalne potwierdzenie czegoś, co już od wieków w mieście było.

– Święty Mikołaj jest patronem Głogowa już od blisko ośmiuset lat, czyli od czasu lokacji miasta, kiedy to najważniejsza świątynia w mieście przyjęła go za patrona. A to, że dopiero od niespełna dwudziestu lat obchodzimy Dni świętego Mikołaja, wynika z pewnego powojennego zamieszania kulturowego. Dziś oficjalnie to normujemy, czego dowodem jest potwierdzenie patronatu świętego, które otrzymaliśmy ze Stolicy Apostolskiej – podkreśla Rafael Rokaszewicz dodając, że bardzo go cieszy, że miasto ma właśnie takiego świętego za patrona, kojarzonego z czynieniem dobra i obdarowywaniem innych.