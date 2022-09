Święto miodu i wina w Przemkowie 2022. Zapłacimy najmniej 50 zł za słoik miodu

Pod koniec września do Przemkowa zjadą się wystawcy miodów niemal z całej Polski. To tłumnie odwiedzane święto pszczelarzy odbędzie się już 22 raz.

Lista wystawców miodów co roku jest podobna i liczy około 120 stoisk. Zazwyczaj to ci sami, znani i już sprawdzeniu producenci, u których zaopatrują się zarówno starzy jak i nowi klienci.

Nic dziwnego, że w ciągu dwóch dni święta przemkowski park odwiedzają tysiące osób, bo to jak dotąd jedyna tego typu impreza w Europie.

Waldemar Kudła, prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej twierdzi, że tegoroczne święto będzie jednak nieco inne.