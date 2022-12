Świetne wyniki lekkoatletów z Głogowa na mityngu w Zielonej Górze

Grudniowe sportowe wydarzenie, organizowane w Zielonej Górze, traktowane było bardziej jako trening. Jak wyjaśniają trenerzy Piasta Głogów, w tego typu zawodach najważniejszy jest wynik, starty w różnych konkurencjach - a nie zajęte miejsce.

– Zdominowaliśmy skok wzwyż: 197cm centymetrów osiągnęła Daniela Chamioło. Dawno w zielonogórskiej hali nie oglądano takich wysokości zwłaszcza wśród głogowian, 155 cm Patrycji Marciniak i 4,62 m, 135 - nowa życiówka Martyny Walkowiak, 145 - Arancii Ryciak i 4,50 m w dal – wymienia trener głogowskiego Piasta.

A to dopiero początek bo dochodzi do tego 180 cm w skoku wzwyż Amadou Diallo. Do tego Julia Czupryńska życiówkami otwiera krajowe tabele w biegach na 60 m (7,91s) i 60 przez płotki (8,99 s).