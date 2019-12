Święta już za rogiem. Tak głogowianie ozdabiają domowe choinki [ZDJĘCIA]

Świąteczne prezenty od Tygodnika Głogowskiego! Dla czytelników mamy paczki! Do jutra czekamy na listy do św. Mikołaja

To już nasza tradycja, że z okazji świąt Bożego Narodzenia rozdajemy naszym czytelnikom prezenty. Sześć paczek ze smakołykami – trzy dla dzieci i trzy dla dorosłych - ufundowała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z Głogowa. Co zrobić, by je otrzymać?