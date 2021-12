Święcenia kapłańskie w głogowskim kościele na starówce. Przyjęło je dwóch diakonów

W sobotę 11 grudnia, podczas mszy św. o godz. 11, odprawianej w kościele pw. św. Mikołaja w Głogowie dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. Sakramentu święceń udzielił im biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Święcenia kapłańskie (prezbiteratu) przyjęli:

Podczas homilii biskup Tadeusz Lityński powiedział:

– Zostać kapłanem, to być tam, gdzie jest Jezus! Szukać Go, być do Jego dyspozycji, słuchać, iść za Nim.

Wyrażam nadzieję, że nasi bracia dzięki okresowi formacji, okresowi prób i doświadczeń są dojrzali, aby pomagać innym zakorzeniać się w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania naszego Pana .