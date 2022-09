Światowy Dzień Podciągania w Głogowie. Zapraszają do parku na wydarzenie

Jak wyjaśniają organizatorzy głogowskiej odsłony, Światowy Dzień Podciągania to akcja, która była organizowana na całym świecie o wyznaczonej dacie. Ludzie robili stacje do podciągnięć, sumowali podciągnięcia wszystkich uczestników w całym kraju i był tworzony taki ranking państw.

– Niestety od czasów Covid-19 World Pull Up Day przestał być organizowany w takiej formule i już nie ma rankingu międzynarodowego. Ale my, Klub Sportowy Street Workout Głogów, kontynuujemy tradycję i podciągamy się we wrześniu, a przy okazji wspieramy lokalnie zbiórkę na kogoś chorego. W tym roku będzie to Marysia Osińska, która choruje na łuszczycę a koszt leczenia to 2000 złotych miesięcznie – mówi Karolina Wójcik, jedna z organizatorek.