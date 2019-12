Świateczny rozkład jazdy autobusów głogowskiej Komunikacji Miejskiej

Pociągiem z Legnicy, przez Lubin i Rudną do Głogowa [ZDJĘCIA]

15 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład połączeń kolejowych. Pociągiem z Wrocławia dojedziemy przez Legnicę do Lubina, a dalej do Rudnej i Głogowa. Gospodarze tych miast nie kryją zadowolenia z tego, że kolej na dobre wraca do zagłębia miedziowego.