Świąteczne prezenty od Tygodnika Głogowskiego! Dla czytelników mamy paczki!

To już nasza tradycja, że z okazji świąt Bożego Narodzenia rozdajemy naszym czytelnikom prezenty. Sześć paczek ze smakołykami – trzy dla dzieci i trzy dla dorosłych - ufundowała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z Głogowa. Co zrobić, by je otrzymać?

Aby zdobyć świąteczną paczkę należy napisać zabawny list do św. Mikołaja. Liczy się pomysłowość, wykonanie, a nawet zdobienie. Na listy czekamy w redakcji Tygodnika Głogowskiego przy ul. Słodowej 8 (67 -200 Głogów) na Starym Mieście. Można go dostarczyć osobiście, albo drogą pocztową do czwartku,19 grudnia. List powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również o podanie nr telefonu. Informację o odbiorze paczki przekażemy telefonicznie w piątek, 20 grudnia, a w poniedziałek, 23 grudnia zapraszamy po ich odbiór.