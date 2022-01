Świąteczne morsowanie w Jeziorze Sławskim. Było zimno, ale korony im z głowy nie spadły

Zimno i przenikliwy wiatr nie odstraszył morsów ze Sławy i w święto Trzech Króli (6 stycznia) zaliczyli kąpiel w Jeziorze Sławskim. Choć warunki nie były najlepsze a woda w jeziorze wzburzona, to korony im z głowy nie spadły.

Morsy z klubu StarMors spotykają się już siódmy sezon na głównej plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Raz w roku odwiedzają wodospad w Przesiece.

Jeśli ktoś chce dołączyć do miłośników zimnych kąpieli to może to zrobić

w środy, godz. 19,

w soboty, godz. 16

w niedziele, godz. 11.